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Adana'da altın vuruş ölümle sonuçlandı

Adana’da 21 yaşındaki genç, kasığına enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti.


09 Kasım 2016 19:54

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sıralarında otoyolda İncirlik park alanının 500 metre ilerisinde Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Müslüm Duman, araba kiralayıp Ceyhan istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada babası da peşinden başka arabayla oğlunu takip ederken Müslüm Duman, aracı sağa çekti. Ardından kasığından yüksek dozda uyuşturucu maddesi enjekte etti ve fenalaştı. Babası da oğlunun uzun süre arabadan çıkmadığını görünce aracın yanında gitti ve oğlunun durumunu gördü. Baba olayı hemen polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Duman'ı, ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Duman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: uyuyşturucu


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