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Adana’da araç kundaklama iddiası

Adana’da, park halinde bulunan bir otomobilin kundaklandığı iddia edildi.

Adanada araç kundaklama iddiası

26 Kasım 2016 07:20

Edinilen bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000 sokak’ta park halinde bulunan Ömer P.’ye ait 01 DAU 61 plakalı otomobil’in üstü brandalı haldeyken ateşe verilip yakıldığı öne sürüldü. Aracın yandığını gören Ömer P. kendi imkanları ve komşularının yardımı ile aracını söndürmeyi başardı. Aracını söndürmeye çalıştığı sırada, Ömer P.’nin sağ eli yandı. Olay yerine gelen ambulans ekibi, Ömer P.’nin tedavisini yaptı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi. Olay ile ilgili Ömer P.’nin iddiasına göre aracını kundaklayan yeğeni Ümit P. olduğunu öne sürdü. Öte yandan kundaklama iddiasına ilişkin olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobilde inceleme yaptı.

Etiketler: adana, araç kundaklama


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