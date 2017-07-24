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Adana’da araç sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana’da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise yaşananları film izler gibi merakla izledi.

Adanada araç sulama kanalına düştü: 2 yaralı

24 Temmuz 2017 23:00

Kaza, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Avcı yönetimindeki 01 EDD 11 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu DSİ’yi ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan Şahin Avcı ve Nadim Kara'yı (54) çıkardı. Sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise, sulama kanalının üstünde bulunan yoldan suya düşen aracı film izler gibi izledi. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, Sulama kanalı


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