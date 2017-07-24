Adana’da araç sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Kaza, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Avcı yönetimindeki 01 EDD 11 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu DSİ’yi ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan Şahin Avcı ve Nadim Kara'yı (54) çıkardı. Sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise, sulama kanalının üstünde bulunan yoldan suya düşen aracı film izler gibi izledi.

Süleyman Cenk İdaye

