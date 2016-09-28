Alınan bilgiye göre, İsmail Köseoğlu (31) ile Ali Kılınç (29) arasında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Ali Kılınç, Köseoğlu'nun bir grup yakınıyla anlaşmazlık yaşadıkları arazide olduğunu öğrenince, akrabalarından bazı kişileri yanına alarak aynı yere gitti. Burada iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan H.K. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, C.E. de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.