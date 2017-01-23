Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Adana'da bahçeye atılmış suikast silahı bulundu

Adana'da bahçeye atılmış suikast silahı bulundu

Adana'da suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka hafif makineli silah bulundu.

Adanada bahçeye atılmış suikast silahı bulundu

23 Ocak 2017 19:33

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69041. Sokak'ta bir apartman sakini, bahçede bir silah ve ona ait içi mermi ile dolu şarjör görünce yoldan geçen birine olayı anlattı. Bu vatandaşta polisi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka hafif makineli silah ile şarjörün ayrı yerde olduğunu gördü. Çevrede başka silah ya da mühimmat olma ihtimaline karşı arama yapan polis, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra silahı alarak balistik inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!