Edinilen bilgiye göre, kaza, Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, virajı alamayarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kaza sonucu sürücü B.İ ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans sürücüsü, B.İ'nin arkadaşının durumu daha ağır olduğu için ilk etapta onu hastaneye götürdü. Bu sırada bali aldığı ileri sürülen B.İ, kanlar içerisinde gözyaşlarına boğuldu. B.İ, kendisini ve kaza yapan otomobili görüntüleyen mensuplarına 'beni çekmeyin' diye tepki gösterdi. B.İ'nin bali etkisi nedeniyle güçlükle ayakta durabildiği ve yürürken yalpaladığı görüldü.

Gelen ikinci ambulans ile B.İ hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan araç hurdaya dönerken aracın içerisinde bali kutularının olduğu görüldü.

Trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya