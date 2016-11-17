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Adana’da bar ve gece kulüplerine asayiş uygulaması

Adana'da bar ve gece kulüplerine yönelik kent merkezinde 100 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

Adanada bar ve gece kulüplerine asayiş uygulaması

17 Kasım 2016 08:50

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana’nın merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir İlçelerinde kaçak eleman çalıştıran ve izinsiz canlı müzik yapan bar ve gece kulüplerine yönelik uygulama yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün diğer birimlerinden de toplam 100 polisin katıldığı uygulamada, 30 adreste arama yapıldı.

Umuma açık yar denetlemesi kapsamında evrak eksiği olan çok sayıda mekana işlem yapılırken, buralarda çalışan bazı kadınlar ise kimlik tespiti için Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Ahlak polisinin barlardaki uygulamalarının devam edeceği belirtildi. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici

Etiketler: adana, gece kulüpleri


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