Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği, Seyhan ilçesinde bir barda tombala oynatıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine harekete geçerek bara baskın yaptı. Baskında polis şahısları tombala oynatırken suçüstü yakaladı. Polis barın işletmecileri C.Y., S.F., H.T. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Tombala oynayan 47 kişiye ise Kabahatlar Kanunu'na göre 219'ar lira para cezası verildi. Gözaltına alınan şahıslar, suçlamaları kabul etmeyerek tombalayı kumar amaçlı oynamadıklarını, bara gelenlerin eğlence amaçlı oynadığını ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Tombala oynatılan bar ise kapatıldı.

Fatih Keçe

ADANA