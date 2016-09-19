Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan İsmail Utancak (21) ile Muhammet S. (32) arkadaşlarıyla yolda yürüdükleri sırada karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Utancak göğsünden, Muhammet S. ise kalçasından bıçakla yaralandı.

Arkadaşları tarafından bir özel hastaneye götürülen Utancak, buradaki müdahalesinin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet S. de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 ay önce askerden döndüğü öğrenilen İsmail Utancak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Muhammet S. ile kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Fatih Keçe