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Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Adana’da nedeni bilmeyen bir sebeple çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralanırken bir kişide hayatını kaybetti.

Adanada bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

05 Aralık 2016 07:47
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 1:00 sıralarında Adana Merkez Otogarında meydana geldi. İddiaya göre otogardaki tüm esnaflarla tartışan Şahin A.(44), otogar içinde portakal suyu satıcısı olan ağabey kardeş, Nurettin A.(27) ve Nihat A. (29) tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre tartışmanın büyümesiyle Şahin A. yanında bulundurduğu bıçak ile Nurettin A. göğsünden, Nihat A.’yı karın bölgesinden bıçakladı. Nihat A. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılırken, Nurettin A.’ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurettin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda yatan Nihat A.’ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Öte yandan katil zanlısı, Şahin A. otogar içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Daha sonra Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.


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