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Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Adana'da bir Suriyeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Adanada bıçaklı saldırı: 1 ölü

03 Ocak 2018 17:51

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesindeki Doğankent mevkiinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, mahallede bulunan çocuk parkı yakınlarında bıçakla ağır yaralanmış Suriye uyruklu bir kişiyle karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis her yerde kimliği belirsiz katil ya da katil zanlılarını arıyor. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

Etiketler: adana, bıçaklı saldırı

 

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