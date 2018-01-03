Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesindeki Doğankent mevkiinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, mahallede bulunan çocuk parkı yakınlarında bıçakla ağır yaralanmış Suriye uyruklu bir kişiyle karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis her yerde kimliği belirsiz katil ya da katil zanlılarını arıyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

