Akdeniz Oyunları kapsamında yenilenen ve uluslararası standartlara yükseltilen Adana Atlıspor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nda 12 at ve binici yarıştı. 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Atatürk Kupası öncesi bu kupada ciddi sınav veren biniciler, zorlu engelleri aşarken, büyük heyecan yaşattı. Yarışmayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Özgür Yağmur, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile seçkin davetliler ve vatandaşlar izledi.

Yarışmada birinciliği "Bengü" isimli atıyla Beytullah Hüseyinoğlu elde etti. Şampiyon binici Hüseyinoğlu’nun kupasını ve 13 bin liralık para ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü verdi.

Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’da binicilik sporunun gelişmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtip, benzer organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.