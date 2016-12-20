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Adana’da binlerce kişi teröre karşı yürüdü

Adana’da siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları (STK) "Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" yürüyüşü düzenledi.

Adanada binlerce kişi teröre karşı yürüdü

20 Aralık 2016 14:44

Son günlerde artan terör saldırılarına karşı AK Parti, CHP ve MHP il başkanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin "Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" yürüyüşü için yaptığı çağrıya Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce Adanalının Türk bayrağı ile katıldığı yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda teröre karşı sloganlar atan Adanalılar, daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve diğer protokol üyelerinin arkasında Atatürk Parkı’na kadar yürüdü.

Burada STK’lar adına konuşan Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, “Gün dünyaya bu milletin bölünmez olduğunu gösterme günüdür. Allah bu milletin birliğini daim etsin” dedi.

“MEMLEKETİN BİRLİĞİNE VE BERABERLİĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, “Son bir aydan beri birincisi Adanamızda sonra İstanbul’da sonra Ankara’da askerlerimizi, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit verdik. Nasıl ki 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü bu ülkeye darbe girişiminde bulunduğunda milletimiz darbeye karşı koyduysa bugün de aynı yürekle aynı cesaretle bu terör örgütlerinin karşısında duracağız. 15 Temmuz’u planlayanların işbirlikçileri kimse, bugün bu terör eylemlerini yapan işbirlikçileri onlardır. Bu memleketin birliğine ve beraberliğine sahip çıkacağız. Bu ülkenin birliğine zarar gelmemesi için canımızı feda etmemiz gerekiyorsa, feda edeceğiz. Kimse bizim birlik ve beraberliğimizi bozamaz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yürüyüşe protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile özel harekat polisinin yanında fotoğraf çektirdi.

(Umutcan İşledici / İHA)

Etiketler: ak parti, STK temsilcileri, terör, terör örgüt


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