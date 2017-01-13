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Adana’da bir cafe-bar yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan bir yangında, bir cafe-bar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Adanada bir cafe-bar yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

13 Ocak 2017 08:09
Adana’da bir cafe-bar yandı: 1 kişi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Yangın, saat 23:45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan Evren Adam S.'ye ait cafe-bar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi içerisindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Kendini dışarıya atan iş yeri sahibi Evren Adam S. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin içinden başladığı belirlenen yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen sağlık ekipleri aşırı dumana maruz kalan iş yeri sahibini Dr. Aşkım Tüfekçi hastanesine kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye
ADANA 


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