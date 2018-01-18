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Adana’da bir kişi karısı tarafından bıçaklandı

Adana’da bir kişi karısı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bıçaklanan eş ambulansa hastaneye getirilirken basına görüntü vermemek için üzerine kapattı.

Adanada bir kişi karısı tarafından bıçaklandı

18 Ocak 2018 00:35

Olay, Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Kadir Başak, karısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kadın, eşine bıçakla saldırdı. Kadir Başak ise aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kadir Başak’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırırken, Başak basına görüntü vermemek için ambulansta üzerini kapattırdı. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri öfkeli kadını kısa sürede yakaladı. 

Süleyman Cenk İdaye
 

 

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