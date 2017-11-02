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Adana'da bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

Adana’da evli 1 çocuk babası olan bir kişi sokak ortasında silahla vurularak infaz edildi.

Adanada bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

02 Kasım 2017 07:22

Olay, Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi 4006 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Fikri Durmaz’ın ağabeyinin çalıştırdığı barı geçtiğimiz günlerde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunladı. Ağabeyinin işyerini kurşunlayan kişilerden birisi Fikri Durmaz ile sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi tabanca ile Fikri Durmaz’a beş el ateş etti. Durmaz’a göğsünden ve sırtından aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz’ın yakınları taksi ile bölgede bulunan bir özel hastaneye götürürken, oradan Adana Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk oldu. Yapılan müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı.

Olay yerinde polise ifade veren Baba Hasan Durmaz, ”Ben evdeydim, silah sesleri duydum hemen dışarı çıktım. Bir baktım ki oğlum kanlar içerisinde yerde yatıyor. Sonra hemen hastaneye kaldırdık” diye ifade verdi.
Öte yandan, evli 1 çocuk babası olan Fikri Durmaz’ın eşi Elif Durmaz’ın ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, cinayet

 

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