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Adana’da Blues rüzgarı esecek

Sevilen müzik gruplarından Fötr Blues Band, 24 Eylül Cumartesi saat 22:00’de La Noche Adana Performans Sahnesi’nde Blues rüzgarı estirecek.

Adanada Blues rüzgarı esecek

17 Eylül 2016 10:15

Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan La Noche Adana Performans Sahnesi’nde konser verecek olan Fötr Blues Band, doğal, samimi,eğlenceli canlı performansları ile sahnedeki doğaçlama blues enstantaneleriyle etkinliğe katılacak müzik dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşatacak. 1930’lu yılların delta kültüründen; günümüzün jazzy ve funky ögeler içeren modern usulüne kadar, Chicago Blues, Texas Blues ve Electric Blues gibi kültürleri kapsayan geniş bir ifade tarzına sahip olan grup, tüm blues müzik severleri 24 Eylül Cumartesi saat 22:00’de gerçekleştirilecek etkinliğe davet ediyor.

Etiketler: Fötr Blues Band, jazzy


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