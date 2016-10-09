Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilmiş 01 CHN 68 plakalı otomobil vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar otomobili kimse almaya gelmeyince şüphelendi. Vatandaşlar otomobile yaklaşıp kontrol ettiklerinde, içinde kablolar olduğunu görünce, bombalı araç şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis de otomobili incelediğinde içerisinde kabloları fark edince, bomba yüklü olabileceğini düşünerek caddeyi trafiğe kapatıp, bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri de plakadan otomobilin kiralık olduğunu belirleyerek firmaya ulaşmaya çalıştı. Ancak bir süre ulaşılamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları 2 jammerla otomobili etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Bu arada polis, otomobilin sahibine ulaştı. Otomobili kiralayan ve sahibi olay yerine geldi. Bunun üzerine polis otomobili etkisiz hale getirmekten vazgeçti. Sahibinin otomobilin kapısını açması üzerine polis inceleme yaptı. Yapılan incelemede kabloların cep telefonu şarj kablosu olduğu görüldü. Şahıslar otomobilin hasarlı olduğu için park edildiğini ileri sürdü.

Polis, otomobili kullanan şahsa 1698 lira park cezası kesti.

Fatih Keçe