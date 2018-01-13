Diğer
Kategoriler

Adana'da bombalı kadın paniği

Adana'ya Batman'dan gelen montlu bir kadının bomba taşıyor olabileceği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kısa süreli yaşanan panik, bahse konu şüpheli kadının üstünde patlayıcı maddeye rastlanmaması üzerine son buldu.

Adanada bombalı kadın paniği

13 Ocak 2018 15:43
Adana'da bombalı kadın paniği - Tıkla İzle

Seyhan ilçesindeki Mücahitler Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Genç kadın Kıyıboyu Caddesi'ne ulaştığında polis tarafından gözaltına alındı. Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın ters kelepçelendi. Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı.

Bu sırada kavşaktaki yollar polis tarafından kapatıldı. Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu.
Kadın polis olay yerine gelerek Fatma Ş'ye üst araması yaptı. Fatma Ş'nin üzerinde herhangi bir şey bulunmayınca kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Genç kadının "Ben Batman'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

Etiketler: adana

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç