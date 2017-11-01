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Adana’da 'bombalı motosiklet' alarmı

Mersin'de teröristlerin bombalı motosikletle polise bombalı saldırı düzenlemesi, ardından İstanbul'da bombalı motosikletin ele geçirilmesinden sonra Adana'da bir haftada çalıntı, trafikten men edilmiş, şase numarası değiştirilmiş 500 adet motosiklet toplandı.

Adanada bombalı motosiklet alarmı

01 Kasım 2017 09:45
Adana’da 'bombalı motosiklet' alarmı - Tıkla İzle

Mersin'de polisi taşıyan otobüsün geçiş güzergahına bombalı motosikletin konması ve otobüsün geçişi sırasında patlatılması sonucu çok sayıda polis yaralandı. Bir süre sonra da İstanbul'da bir AVM'nin oto parkında bomba yüklü motosiklet ele geçirildi. 2 yıl önce de Adana'da 3 polisin şehit edildiği olayda zanlıların motosiklet kullanarak olay yerine gelmesi ve kaçması Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı harekete geçirdi. Yıldız, asayiş şube müdürlüğüne özellikle Adana'da terör örgütü PKK lehine korsan gösteri yapılan mahalleler ve bu mahallelere giden yollar üzerinde motosiklet uygulaması yapılması talimatı verdi. Talimat üzerine 24 saat 7 gün uygulama başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bütün motosikletleri tek tek durdurup belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda çalıntı, trafikten men, şase numarası değiştirilmiş 500 motosiklete el konuldu.
Motosikletler Şakirpaşa Polis Merkezi'ndeki otoparka götürüldü. Her gün yüzlerce motosiklet geldiği için alan adeta motosiklet mezarlığına döndü. Polis çalıntı motosikletlerin sahiplerine ulaşıp almalarını sağladı. Polisin uygulamaları hala devam ediyor.

Yazılar güldürdü

Polis merkezi otoparkına çekilen motosikletler, sahipleri tarafından alınmayınca otoparkı adeta ‘motosiklet mezarlığına’ dönüştü. Çeşitli marka ve modelin bulunduğu otoparktaki motosikletlerde dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa araçların yakıt deposu kısmına yazılan ‘esmerim’, ‘deli çocuk’, ‘çavreşamın’, ‘öldürüldük ama yenilmedik’, ‘alayına tın tın, tribine vın vın’ ve ‘güzel gözlüm’ şeklindeki yazılar oldu. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, bombalı motosiklet

 

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