Adana’da bulunan tarihi mozaik koruma altına alındı

Alınan bilgiye göre Serkan Biçer, evinin arka bahçesinde tuvalet çukuru açmaya çalışırken bulduğu mozaiği hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarmanın, Müze Müdürlüğü ile görüşmesi ve ardından yapılan incelemeler neticesinde bölgede yaklaşık 20 metre genişliğinde ve L şeklinde bir mozaiğin bulunduğu belirtildi. Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaiğin üzeri müze yetkililerince kapatılıp koruma altına alındı. Öte yandan evin duvarlarına ve çeşitli yerlerine kameralar yerleştirilip mozaiğin bulunduğu alanın koordinatlarının da alınarak uydu üzerinden takip edilerek güvenliğin sağlandığı öğrenildi.

"EŞİM TAŞLARA ZARAR VERMEMEMİ SÖYLEDİ"

"Evimize gelen giden çok oluyor. Bazen düğün, nişan ve mevlüt gibi etkinliklerde evimizin bahçesinde bir tuvalete ihtiyaç oluyordu. Annem de bana bahçeye bir tuvalet çukuru kazmamı istedi. Ben de önce yukarıdan kazmaya başladım. Orayı kazarken önce tuğla parçaları geldi ve çeşitli katmanlar geldi. Fakat annem oradan traktör geçeceğini ve bu yüzden biraz daha aşağıdan çukur kazmam gerektiğini söyledi. Ben de aşağıdan çukuru kazmaya başladım yine aynı şekilde tuğla parçaları ve çeşitli parçalar ile kiremit kırıklarına rastladım. Daha sonra küçük renkli taşlar buldum. Sanki seramiğe benziyordu. Hemen eşime haber verdim. Eşim de bana bu taşlara zarar vermememi söyledi ve beraberce tel fırça ile sürterek temizlik yaptık ve mozaiği ortaya çıkardık. Daha sonra aileme ve arkasından da karakola bildirdik. Jandarma ekipleri ve müzeden yetkililer gelerek burada fotoğraf ve video çekiminde bulundular. Tabi biz de cep telefonumuzla o arada çekim yapmıştık. Daha sonra güvenlik amacıyla mozaiğin üzerine battaniye, naylon ve üzerine de toprak dökülerek mozaik koruma altına alındı. Bakanlık ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve önümüzdeki günlerde burada bulunan mozaiğin gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların başlayacağını bize söylediler. Hatta bize burada bir medeniyet bulduğumuzu kaydettiler" dedi.

"HEMEN JANDARMAYA BİLDİRDİK"

Evin hanımı Yasemin Biçer ise "Eşim bahçeyi kazmıştı annesi ’yanlış yeri kazmışsın’ dedi ’buradan motor geçmesi lazım’ dedi. Ondan sonra kendisi geldi burayı kazmaya başladı. Eştikten sonra çok yakın bir şeyde hemen çıktı ortaya. Bana geldi hatta ben de bulduğu taşları tekrar attım içine. Biz burayı kazdık ve temizledik mozaik ortaya çıktı. Ben de belli ki bir şey bulduk dedim ve hemen jandarmaya bildirdik. Bize burada bir medeniyete ait kalıntılar bulduğumuzu söylediler. Bize çeşitli sorular sordular geçmişte kimlerin burada yaşadığı hakkında. Biz de bilmediğimizi atalarımızın ve dedelerimizin bildiği kadarı ile burada Ermenilerin yaşadığını söyledik. Zaten bizim bahçemizde eski medeniyete ait izler bulunuyor. Anavarza’ya giden su kanalı ve bir eve ait merdiven kalıntısı. Mağazalarımız da var. Yani bir kalıntılar vardı ama biz mozaik çıkınca biraz şaşırdık. Burası bir medeniyet kültürüymüş. Geldiler bunun üstüne battaniye benzer bir kumaş örttüler. Kameralar kuruldu, buranın koordinatlarını aldılar, izlenimler başladı. Biz sorduğumuzda da ödenek gelir gelmez kazı çalışmalarına başlayacaklarını, ona göre bakanlık ne karar verirse artık burada mı kalacak yoksa taşınacak mı bilmiyoruz. Hatta biz bunu hemen jandarmaya bildirdiğimiz için bize ödül vereceğini söylediler" diye konuştu.

Emre Bozdemir