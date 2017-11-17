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Adana'da 'Bylock' operasyonunda 6 gözaltı

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında "Bylock" kullandığı ileri sürülen aralarında polis müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Adanada Bylock operasyonunda 6 gözaltı

17 Kasım 2017 09:55

Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce meslekten ihraç edilen ya da emekli olan ve Bylock kullandığı tespit edilip aranan polislere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak 10 adrese giren polisler aralarında polis müdürünün de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana

 

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