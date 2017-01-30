Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Sıla Apartmanı birinci katta ikamet eden Sakinaz Ateşi'nin 5 yaşındaki yeğeninin çakmakla oynaması sonucu evin odasındaki perdeler tutuştu. Yanan perdelerden sıçrayan ateş çekyatlara sıçradı. Evde bulunan diğer aile bireyleri çocuğun çığlığına koşarak odanın yandığını gördüler.

Yangına aile ve komşular hortumlarla müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ettiler. Kısa sürede yangın söndürülürken, evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangında zarar gören eşyalar binanın dışına çıkarıldı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Erol Karaoğlan