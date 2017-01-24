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Adana'da çatışma: 4 yaralı

Adana Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Adanada çatışma: 4 yaralı
Adana'da çatışma: 4 yaralı - Foto Galeri

24 Ocak 2017 11:13
Adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir anlaşmazlıktan dolayı duruşması olan Yusuf Demircan ile amca çocukları sabah Adana Adliyesi'ne geldi. Duruşma sonrası taraflar adliyeden çıkıp İnönü Parkı'ndaki çay bahçesine oturdu. Burada grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar pompalı tüfek ve tabanca kullanınca 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Kanlar içinde kalan şahıslara ilk müdahaleyi polis yapıp ambulans çağırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bu arada, iki taraf birbirine tekrar saldırdı. Polis bunun üzerine çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralı bir kişinin ise sürekli telefonda görüşmesi dikkat çekti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: silahlı kavga


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