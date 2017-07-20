Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri 2 ayrı hırsızlık olayından 12 yıl 2 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü Serkan H.'nin, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesinde olduğunu tespit etti. Polis belirlenen adrese baskın yaptı. Evin etrafını çeviren polis hükümlüyü damdan kaçmak üzereyken yakaladı. Hükümlü daha sonra polis merkezine getirilerek işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe