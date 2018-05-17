Diğer
Kategoriler

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 2’si Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Adanada DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

17 Mayıs 2018 07:03

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona destek veren Özel Harekat timleri söz konusu mahallelere girerken geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından söz konusu evlere koçbaşıyla kapıları kırılarak girildi. Şahısların evleri didik didik arandı. 

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 2’si Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların 19 Mayıs’ta eylem hazırlığı yaptıkları öğrenildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç