Adana'da 'Duman 6' operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde 81 il ve 41 ilçede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki, sigara ve tütün satarak terör ve suç örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçmek için "Duman 6" operasyonu yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 35 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 900 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 908 paket kaçak sigara, 9 bin doldurulmuş makaron, 89 bin 340 boş makaron, 200 şişe kaçak içki, 3 bin 7 cinsel içerikli hap, 23 kilo nargile tütünü ele geçirilerek, 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Fatih Keçe