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Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Çukurova, Karataş, Feke, İmamoğlu, Sarıçam, Seyhan, Kozan ve Ceyhan ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adanada elektrik kesintisi

26 Ocak 2017 10:28

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Ocak Cumartesi günü, Çukurova ilçesi Memişli, Örcün, Dörtler, Topalak ve Araplar mahalleri, Kaşoba Mahallesi Cungurlu Sokak ile ASKİ Su Pompaları, Turkcell ve Vodafone Verici İstasyonları 10:00-11:00 saatleri arasında, Karataş ilçesi Sirkenli Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Feke ilçesi Akkaya ve Tokmanaklı mahalleleri 09:00-12:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Danacılı Mahallesi Çiftlik Sokak 10:00-13:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Sarıçam ilçesi Karşıyaka ve Acıdere mahallelerine 09:00-13:00 saatleri arasında, Karşıyaka ve Acıdere mahallelerine 13:00-17:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Karayusuflu Çaputçu Mahallesi 36 Sokak, Karakuyu Mahallesi 92014, 92012, 92007, 92003 ve 92001 sokaklar, Gölbaşı Mahallesi 5010 Sokak ile Büyükdikili Mahallesine 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kozan ilçesi Gedikli, Eskimantaş, Karahamzalı, Karabucak, Mahyalar, Kuyubeli, Şerifli, Çürüklü, Akçalıuşağı, Çamlarca, Boztahta, Ferhatlı, Minnetli, Hacımirzalı, Turgutlu, Köseli, Oruçlu, Andıl, Örendere, Özbaşı, Kahveli, Duraluşağı, Kemerköy, Bağözü, Kuytucak, Karanebili, Çamdere, Kabaktepe, Yanalerik, Çelenuşağı, Velicanlı, Kıbrıslar, Durmuşlu, Düzağaç, Dağlıca ve Çulluuşağı mahallelerinde 09:00-12:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Mercimek, Akdam, Ağaçlı, Çatalhüyük, Camuzağılı, Sarıbahçe, Yeşilbahçe, Yeşildam ve Üçdutyeşilova mahalleleri ile Tiğem, Açık Cazaevi, Öyke Tarım ve Ahsen Tarıma 10:00-13:00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak. 

Etiketler: adana, elektrik kesintisi


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