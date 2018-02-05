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Adana’da engeller yamaç paraşütüyle aşıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve AHAS’ın etkinliğinde dezavantajlı çocuklar ilk defe uçmanın heyecanını yaşadı. Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü’nün (AHAS) düzenlediği etkinlikte 20 zihinsel engelli çocuk, deneyimli pilotlar eşliğinde ilk defa gökyüzünde süzülmenin heyecanını hissetti.

Adanada engeller yamaç paraşütüyle aşıldı

05 Şubat 2018 13:57

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlıtepe mevkisinde piknik havasında gerçekleşen etkinlikte AHAS Başkanı Güner Akkaya ve 8 yamaç paraşütü pilotu, 20 zihinsel engelli çocuk ile ailelerini misafir etti. Down sendromlu ve otistik çocuklar, pilotlar eşliğinde tandem atlayışlar yaptı. Seyhan Baraj Gölü semalarında süzülen zihinsel engelli çocuklar, uçmanın tarifsiz heyecanını yaşadı. Zihinsel engelli çocuklar, uçuş etkinliğinin ardından aileleriyle birlikte Rüzgarlıtepe’de mangalda pişirilen kebaplardan yiyerek, güzel bir gün geçirdiler.

AHAS Başkanı Güner Akkaya, engellileri yamaç paraşütüyle uçurmayı 2010 yılından beri sosyal sorumluluk projesi olarak devam ettirdiklerini belirtip, bu faaliyete son 4 yıldır tam destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. 

 

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