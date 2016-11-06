Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İmhan K. (52), yakınları tarafından eşine ait ruhsatsız tabanca ile sol göğsünden vurulmuş olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Acil müdahaleye alınan yaralı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Komşularının otomobili ile karısını hastaneye getiren Ahmet K. ile kızı Medine K., gözyaşlarına boğuldu. İmhan K.’ın öldüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Olayı araştıran polis ekipleri, Ahmet K. ile kızı Medine’ye ayrı ayrı dinleyerek bilgi almak istedi. Baba Ahmet K., "Silah yatak odasında duruyordu. Alıp incelerken kaza ile kendini vurmuş" diye ifade verirken, kızı Medine K. ise olay sırasında dışarıda olduğunu ve silah sesine içeriye girdiğini belirterek, annesinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Baba ile kızın çelişkili ifadeler vermesi üzerine, polisler Ahmet K.’yı, silahla adam öldürme şüphelisi olarak gözaltına aldı. İmhan K.’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, Polis, İmhan K.’nin ölümü ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.