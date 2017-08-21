Adana'da evlerin damları kırmızıya boyandı

Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşlar, türlü zahmetlerle biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak ise damlarda kurutuyor. Kentteki müstakil evlerin damları, çekilmiş biberler nedeniyle adeta kırmızıya boyanmış durumda.

Karaisalı ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşları salça hazırlama telaşı sardı.

Hazır salçalara güvenmeyen ve kendi salçasını ucuza mal etmek isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, Karaisalı biberinin Adana'nın vazgeçilmezi olduğuna değinerek, kilosunun 1 lira 40 kuruşa satıldığını dile getirdi.

“100 kilo biberden 20 kilo salça çıkar"

Biberin salça yolculuğunu anlatan Kılıç, “Vatandaşın böyle yapması daha hijyenik ve daha ucuz. Evinde temizliyor ve çekim merkezlerine götürüyor. Ardından damda 15-20 gün kurutuyor daha sonra da bidonlara koyup 1 sene boyunca tüketebiliyor. 100 kilo biberden ise 20 kilo salça çıkıyor” diye konuştu.

“5 bin lira maaşımız olsa yapar mıyız?”

Komşularıyla birlikte mahallede biber temizleyen Nihayet Yıldız (53) ise hazırladıkları biberleri salça haline getirdikten sonra bir kısmını evde kendilerinin tüketeceğini kalan kısmını ise kilosu 20 liradan satacaklarını bildirerek, “Ellerimiz yanıyor bunları hazırlarken. Keşke 5 bin lira maaşımız olsa, bunları yapar mıyız” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarımız hazır salça sevmiyorlar”

Ahmet Topaloğlu isimli biber çekim merkezi sahibi ise günde ortalama 5 ile 5.5 ton arası üretim yaptıklarını vurgulayarak, “İnsanlarımız hazır salçayı sevmiyorlar. Dışarıda satılan salçaların hiçbirine itibar etmiyorlar. Bu nedenle burada kendileri temizliyorlar, yıkadıktan sonra biz kendi makinelerimizde çekiyoruz. Daha sonra evlerinin damına kadar götürüp seriyoruz” şeklinde konuştu.

Nuri Pir - Fatih Keçe - Erdal Can İçelli - Serkan Çetinkaya