Adana'da Ferhat Göçer rüzgarı

Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Ferhat Göçer, dev platformda sahneye çıktı. Ferhat Göçer, ‘Yıllarım Gitti', ‘Cennet', ‘Ayrılsak Ölürüz Biz' başta olmak üzere zengin repertuarındaki sevilen şarkıları Adanalılar için seslendirdi. Başkan Soner Çetin'i sahneye davet ederek alanı dolduran vatandaşlarla ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte selfie çekilen Ferhat Göçer, gecenin finalinde İzmir Marşını alandakilerle birlikte söyledi.

Konserde platforma çıkarak halkı selamlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yaşasın Cumhuriyet” diyerek başladığı konuşmasında; “Büyük Atatürk'ün; ‘Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' demesinin üzerinden tam 95 yıl geçti. Büyük Atatürk, 95 yıl önce dünyanın en güzel yönetim şekli olan Cumhuriyet'i ilan etti. Ve dedi ki; ‘Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bu iki büyük eserinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti bugün 95 yaşında. Dünyanın bütün mazlum milletlerine örnek gösterilen Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı, istediği her türlü rejimi seçebilecek durumda; tek adam olabilecek durumda. Ama O, hiçbirini tercih etmedi. ‘Halkımızın anlayışına en uygun yönetim şekli Cumhuriyet'tir' dedi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bugün bütün dünya milletlerine örnek gösterilen Kurtuluş Savaşını kazanmış Atatürk'ün büyüklüğü her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor. Bunu bütün dünya milletleri kabul ediyor. Ne mutlu bize ki böyle bir Ata'mız var; Atatürk'ümüz var” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi, Cumhuriyet tarihi açısından çok özel anlam taşıyan günleri, özel bir duyarlılık içinde layıkıyla kutladıklarını vurgulayan Başkan Çetin,şunları kaydetti:

“Bugüne kadar birbirinden değişik etkinliklerle ve konserlerle sizleri buluşturduk. Bugün Çukurova Belediye bahçemizde düzenlediğimiz 4'üncü konserimiz olacak. Daha önce Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Uğur Mumcu Meydanı'nda ve Seyhan Belediyemizle el ele birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe imza attık. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bugün de bu muhteşem kalabalığı görünce ne kadar güzel bir işe imza attığımızı görüyorum. Hepinizin yüreğine sağlık. Cumhuriyet'in ateşi ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimiz asla sönmeyecek. Giderek artan bir coşkuyla bayramlarımıza sahip çıkacağız.”