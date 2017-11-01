Diğer
Kategoriler

Adana’da FETÖ davasında 40 polis tutuklandı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında üst düzey polis amirlerinin de bulunduğu 40 eski polis tutuklandı.

Adanada FETÖ davasında 40 polis tutuklandı

01 Kasım 2017 23:28

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 145 eski polis memuru hakkında ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Bylock kullandığı tespit edilen 54 eski emniyet mensubunun tutuklanması talep etti.

Tutuksuz sanıklardan 40 eski polis hakkında, örgütün gizli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Böylelikle davada tutuklu polis sayısı 107 oldu.
Öte yandan, 14 sanık hakkındaki tutuklama talebi ise, celse arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri yönünde dilekçe vermeleri ve sağlık sorunları nedeniyle reddedildi. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: fetö, Hain, mürted, terörirst

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç