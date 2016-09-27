Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 26 polis memuru gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ise 20 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan 46 kişi adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

Fatih Keçe