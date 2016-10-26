Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında askeriyede sağlık personeli olarak çalıştıktan sonra emekli olan Gülem S. ile kızı Dilara Sultan S.'nin de bulunduğu doktor, hemşire ve sağlık personeli 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütünün iletişim ağı olan "Bylock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Fatih Keçe

ADANA