Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaparak aralarında zabit katibi, cezaevi şoförü, emekli astsubayında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından terör örgütünün iletişim ağı olan "bylock"u kullandığı ileri sürülen 10 kişi adliyeye sevk edildi. Bu şahıslardan zabit katibi H.T. ve S.T. savcılıktan serbest kalırken, zabit katibi G.N. adli kontrol ile serbest kaldı. Zabit katipleri A.H., A.U., O.Ö., İ.G. infaz koruma memuru H.A., cezaevi şoförü O.A., emekli astsubay A.Y. tukuklandı. Tutuklanan zanlılar polis tarafından cezaevine gönderildi. Bu sırada bazı tutuklu yakınları ağladığı görüldü.

Fatih Keçe

ADANA (İHA) -

Fatih Keçe

ADANA (İHA) -