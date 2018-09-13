Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğretmen, öğrenci ve esnaf ayağına yönelik yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 9 zanlı gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Polisin diğer zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.

Fatih Keçe - Mustafa Yusuf Kantarlı