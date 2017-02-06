Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Adana'da FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Adana'da FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişiden 29'u tutuklandı.

Adanada FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

06 Şubat 2017 18:22

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında eski emniyet müdürleri, amirleri, komiser, polis memurları ve 1 sivilin bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

18 gün boyuncu sorgulanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan aralarında kod adı "Hamza" olan Bylock kurucusu M.S.'nin de bulunduğu 29 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe

Etiketler: 29 kişi tutuklandı, adana, fetö operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!