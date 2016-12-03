Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddia edilen 145 iş adamı ile ilgili soruşturma sonucunda 42 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilirken, 35’i tutuklu 103 iş adamı hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüpheli 103 iş adamı hakkında ’Terör örgütüne üye olmaktan 15 yıl, ’Terör örgütüne finans sağlamak’ suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle hazırladığı iddianameyi, terör davalarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Dosyayı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek 103 sanık hakkında dava açıldı. Mahkeme, tutuklu bulunan iş adamları M.Ö., O.N.O., R.K. ve Y.U.’nun tahliyesine karar verip, haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Mahkeme ayrıca firari sanıklar K.A., C.G. ve M.B.’nin de atılı suçları işlediklerine dair mevcut delil durumu ve Bylock kullanıcısı olmaları nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

İddianamede, sanık iş adamlarının sohbet toplantıları yaparak himmet adı altında para topladıkları, FETÖ/PDY ile bağlantılı derneklere üye oldukları kaydedilirken bir iş adamının oğlunun darbe girişimi gecesi camideki imama müdahale edip sala okumasını engellediği belirtildi. Darbe girişimi gecesi bazı iş adamlarının terör örgütü ile bağlantılarının olduğunun ve örgüte finans sağladıklarının anlaşılmaması için ellerine Türk bayraklarını alıp sokaklara çıktığı, bazılarının ise Ankara’ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde demokrasi nöbeti tuttuğu iddianameye yansıdı. İddianamede, bazı iş adamlarının örgüt yardımıyla kısa sürede anormal bir şekilde büyüdüklerine de dikkat çekildi.

FETÖ/PDY’nin finans ayağına yönelik açılan davada, sanıklar 6 Şubat 2017’de ilk kez terör davalarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.