Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'ne Mücahitler Bulvarı'nda Serpil M.'nin evinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Polis savcılıktan alınan izinle müşteri kılığına girerek fuhuş yapan kadınlara ulaşıp 150'şer liraya anlaştı. Polis kadınlar tarafından verilen adrese giderek burada bulunan Elif Ş. (18) ve Nazlı B.'ye 300 lirayı verdi. Nazlı B.'de paranın 100 lirasını evi kullanma karşılığı Serpil M.'ye verdi. Polis, bunun üzerine kimliğini çıkartıp polis olduğunu söyleyerek 3 kadını emniyete götürdü.

Elif Ş. verdiği ifadede, 3 yıl önce Ozan Ş. (22) isimli bir kişi tarafından kandırıldığını belirterek, "Bana uyuşturucu verip tecavüz etti. Daha sonrada beni dövüp, şiddet uygulayarak erkeklere para karşılığında sattı. Kazandığı paradan da bana hiç vermedi. Arkadaşı Akıncan C. de ona yardım etti. Daha sonra bir polisin kimlik kontrolü yapması sonrası yurttan kaçtığım ve yaşımın küçük olduğu ortaya çıkınca beni yurda teslim ettiler. Ben bunların elinden böyle kurtuldum" dediği öğrenildi.

Polis bunun üzerine Elif Ş.nin ismini verdiği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede zanlılar yakalandı. Emniyete getirilen zanlılar, suçlamaları kabul etmeyerek Ozan Ş. ifadesinde Nazlı B. ile daha önce resmi nikah olmadan evlendiğini bir çocuklarının olduğunu bir süre sonrada anlaşamayarak ayrıldıklarını bu nedenle kendisine iftira attığını ileri sürdü. Diğer zanlı Akıncan C. de, Nazlı'dan dolayı iftiraya uğradıklarını iddia etti. Ev sahibi Serpil M. ise ifadesinde kimseden para almadığını Nazlı B.'yi daha önceden tanıdığını yeni ameliyat olduğu ve gidecek yeri olmadığı için evine aldığını öne sürdü. Polis Nazlı B. ve Elif Ş.'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı. Zanlı Ozan Ş. ile Akıncan C. ve Serpil M.'yi adliyeye sevk etti. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

