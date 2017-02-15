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Adana'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan evrak çıktı

Adana'da bir apartmanın girişine bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli çantadan evrak çıktı. Olay yerindeki bir esnafın dükkanının zarar görmemesi için şüpheli çantayı patlatılmadan önce uzaklaştırmaya çalışması dikkat çekti.

Adanada fünye ile patlatılan şüpheli çantadan evrak çıktı

15 Şubat 2017 09:59
İş yeri zarar görmesin diye şüpheli çantayı uzaklaştırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde iş yeri bulunan Hakan Bal, şüpheli bir çanta gördü. Bir süre geçtikten sonra çantanın sahibi gelmeyince bomba olabileceğini düşünerek patlaması durumunda dükkanına zarar vermemesi için çantayı ilerideki masanın üzerine bırakıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de şifreli olan çantayı inceleyemeyince bomba imha uzmanı istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı inceledikten sonra fünye yerleştirdi. Bu arada etraftaki meraklı vatandaşlar çay içerek bu anları izledi. Polis kontrollü olarak çantayı fünye ile patlattı. Çantadan çok sayıda evrak çıktı. Dükkan sahibi Hakan Bal ise kredi çektiğini, borcu olduğunu, dükkanının zarar görmemesi için çantayı alıp uzağa koyduğunu söyledi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, iş yeri


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