Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, taraftarları karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.

Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs taraftarlar nedeniyle uzun süre havalimanı önünden ayrılamadı. Taraftarlar futbolcuları görmek için izdihama neden oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi doğumlu olan Tolga Ciğerci için de taraftarlar özel pankart açtı. İzdiham nedeniyle polis ile taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Otobüs taraftarlar yüzünden güçlükle ilerleyerek havalimanından çıkıp konaklayacağı otele gitti. Adanaspor-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Wesley Sneijder ve Hakan Balta tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna alınmazken, kafilede Hamit Altıntop da bulunmadı.

Galatasaray'ın Adanaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

