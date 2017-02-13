Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Adana'da Galatasaraylı taraftarlara saldırı

Adana'da Galatasaraylı taraftarlara saldırı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Botaşspor'a 77-74 mağlup olan Galatasaray'ın taraftarlarını taşıyan 1 otobüs ve 2 minibüse Adana Demirspor taraftarları taşla saldırdı.


13 Şubat 2017 09:25

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Botaşspor ile Galatasaray, Menderes Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Botaşspor, Galatasaray'ı 77-74 yendi.  Edinilen bilgiye göre; maçtan sonra Galatasaray taraftarlar 1 otobüs ve 2 minibüs ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demispor'un Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı seyircisiz maç nedeniyle stat etrafında toplanan Adana Demirsporlu bir grup taraftar, Galatasaraylı taraftarların bulunduğu araçlara kaldırımdan söktükleri parke taşlarıyla saldırdı. Minibüslerden birisi atılan taşlardan dolayı arıza yaparak hareket kabiliyetini kaybetti. Diğer minibüsün camları kırıldı, içinde bulunan taraftarlardan biri hafif şekilde yaralandı.

Otobüsün ise ön camı atılan taşlardan çatladı. Arıza yapan minibüs taraftarlar tarafından itilerek olay yerinden götürüldü. Bu arada polis olay yerinde yaklaşık 10 kişiyi olaya karışma ihtimaline karşı duvara dayayarak arama yaptı. Galatasaray taraftarları şikayetçi oldu.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, Galatasaraylı taraftarlar, saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!