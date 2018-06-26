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Adana’da geçersiz oylar yeniden sayılıyor

Adana’da AK Parti İl Başkanlığı 15 ilçede geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu.

Adanada geçersiz oylar yeniden sayılıyor

26 Haziran 2018 17:10

Adana AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekili çıkaran AK Parti, Adana genelindeki 15 ilçede açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu. İl Seçim Kurulunca itirazın değerlendirilip kabul edilmesinin ardından Seyhan, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı. 

Adana’da 24 Haziran günü gerçekleşen 27. Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.  

Etiketler: adana, geçersiz oylar

 

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