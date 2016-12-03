Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Adana’da görme engelli öğretmen roman yazdı

Adana’da görme engelli öğretmen roman yazdı

Adana’da görme engelli 30 yaşındaki Türkçe öğretmeni Buket Gülekoğlu 'Ölümün Gölgesinde' adlı roman yazdı.

Adanada görme engelli öğretmen roman yazdı

03 Aralık 2016 09:09
Adana’da görme engelli öğretmen roman yazdı - Tıkla İzle

Bununla da yetinmeyen Gülekoğlu, Bilmecelerle Türkçe, Hayvanlar Orkestrası ve Yeryüzü Masalı adını verdiği üç kitabını daha basım aşamasına getirdi. 

İlkokulu bitirdikten sonra yavaş yavaş görme engelinin ortaya çıktığını söyleyen Gülekoğlu, öncelerinde gözlük kullanarak hayatına devam edebildiğini ancak zamanla bu imkanı da kaybettiğini dile getirdi. Çeşitli tedavilerden sonuç alamayınca görme engelinin iyice arttığını ve 11 yaşında iki gözünün de görme yetisini tamamen kaybettiğini anlatan Gülekoğlu, "Ardından bununla ilgili bir okul olduğunu öğrendim ve Gaziantep görme engelli okulunda eğitim hayatıma devam ettim" ifadelerini kullandı.

Görme engelli olmasına rağmen öğretmenlik hayatında hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Gülekoğlu, "Öğrencilerimle olan iletişimim gerek ders anlatımında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bilgisayar programları son dönemlerde özellikle akıllı tahtalar sayesinde ders anlatımında hiçbir sıkıntı yaşamadım" şeklinde konuştu.

"Ufak ufak yazdığım notların birleşmesiyle ortaya çıktı"
Kitabın kurgusunun tamamen kendisine ait olduğunu söyleyen Gülekoğlu, "Ufak ufak yazdığım notların birleşmesi ile ortaya çıkmış bir kitap. Oluşturduğum notlar arasında tamamen kitap haline getirdiğim tek kitabım 'Ölümün Gölgesinde' yayımlanmaya başladı. Kitabımda, mutlu olmayan ailesiyle hem de aşk hayatıyla mutluluğu yakalayamayan bir kadından bahsediyorum. Bu kadın mutluluğu yaşamak adına yanlış adımlar da atıyor. Bu da aslında onun sonu getiriyor" ifadelerini kullandı.

3 yeni kitap daha basıma hazır
Basıma hazır 3 kitabı daha olduğunu kaydeden Gülekoğlu, "Sesli program dediğimiz bilgisayara yüklediğimiz bir program sayesinde, sıkıntı yaşamadım ve o şekilde notlarımı hayata geçirebildim. Bu benim okurlarla buluşturduğum ilk kitabım şuanda. Ancak bundan sonra şuan basımda olan kitaplarım da var. Biri kendi branşımda, bir kitap Bilmecelerle Türkçe adıyla çıkacak. Diğeri çocuklara müzik aletlerini tanıtmak için 6 seri halinde hazırlanan hayvanlar orkestrası ve diğeri de 18 yeryüzü şeklini anlatan yeryüzü masalı" dedi.
Engellilere de mesaj yollayan Gülekoğlu, "Tüm engellilerin inanması gereken bir durum var ki o da şudur; herkes kendine güvenmeli, harekete geçmeli ve gerisini merak etmemeli" ifadelerini kaydetti. 

Elif Ayşenur Bay

Etiketler: adana, Buket Gülekoğlu, Ölümün Gölgesinde


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç