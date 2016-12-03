Bununla da yetinmeyen Gülekoğlu, Bilmecelerle Türkçe, Hayvanlar Orkestrası ve Yeryüzü Masalı adını verdiği üç kitabını daha basım aşamasına getirdi.

İlkokulu bitirdikten sonra yavaş yavaş görme engelinin ortaya çıktığını söyleyen Gülekoğlu, öncelerinde gözlük kullanarak hayatına devam edebildiğini ancak zamanla bu imkanı da kaybettiğini dile getirdi. Çeşitli tedavilerden sonuç alamayınca görme engelinin iyice arttığını ve 11 yaşında iki gözünün de görme yetisini tamamen kaybettiğini anlatan Gülekoğlu, "Ardından bununla ilgili bir okul olduğunu öğrendim ve Gaziantep görme engelli okulunda eğitim hayatıma devam ettim" ifadelerini kullandı.

Görme engelli olmasına rağmen öğretmenlik hayatında hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Gülekoğlu, "Öğrencilerimle olan iletişimim gerek ders anlatımında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bilgisayar programları son dönemlerde özellikle akıllı tahtalar sayesinde ders anlatımında hiçbir sıkıntı yaşamadım" şeklinde konuştu.

"Ufak ufak yazdığım notların birleşmesiyle ortaya çıktı"

Kitabın kurgusunun tamamen kendisine ait olduğunu söyleyen Gülekoğlu, "Ufak ufak yazdığım notların birleşmesi ile ortaya çıkmış bir kitap. Oluşturduğum notlar arasında tamamen kitap haline getirdiğim tek kitabım 'Ölümün Gölgesinde' yayımlanmaya başladı. Kitabımda, mutlu olmayan ailesiyle hem de aşk hayatıyla mutluluğu yakalayamayan bir kadından bahsediyorum. Bu kadın mutluluğu yaşamak adına yanlış adımlar da atıyor. Bu da aslında onun sonu getiriyor" ifadelerini kullandı.

3 yeni kitap daha basıma hazır

Basıma hazır 3 kitabı daha olduğunu kaydeden Gülekoğlu, "Sesli program dediğimiz bilgisayara yüklediğimiz bir program sayesinde, sıkıntı yaşamadım ve o şekilde notlarımı hayata geçirebildim. Bu benim okurlarla buluşturduğum ilk kitabım şuanda. Ancak bundan sonra şuan basımda olan kitaplarım da var. Biri kendi branşımda, bir kitap Bilmecelerle Türkçe adıyla çıkacak. Diğeri çocuklara müzik aletlerini tanıtmak için 6 seri halinde hazırlanan hayvanlar orkestrası ve diğeri de 18 yeryüzü şeklini anlatan yeryüzü masalı" dedi.

Engellilere de mesaj yollayan Gülekoğlu, "Tüm engellilerin inanması gereken bir durum var ki o da şudur; herkes kendine güvenmeli, harekete geçmeli ve gerisini merak etmemeli" ifadelerini kaydetti.

Elif Ayşenur Bay