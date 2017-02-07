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Adana'da gözaltına alınan DEAŞ'lı sayısı 53'e çıktı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 53'e çıktı.


07 Şubat 2017 09:15

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat Pazar günü şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde operasyon başlattı. Aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis iki mahallede 53 adrese şok baskın yaptı. Operasyonda ilk etapta 25 şüpheli gözaltına alındı. Polis daha sonra yaptığı operasyonlarda ise 21 DEAŞ'lıyı daha yakalayıp gözaltına alarak emniyete getirdi. 

Şüphelilerin sözde El Bab emiri öldürüldükten sonra Türkiye'de DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve misilleme olarak sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Adana polisi geçtiğimiz günlerde de DEAŞ'a operasyon yapmış, 7 kişiyi gözaltına almıştı. 46 kişinin de yakalanmasıyla gözaltındaki DEAŞ'lı sayısı 53'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

Fatih Keçe


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