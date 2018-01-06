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Adana’da hafif ticari araç devrildi: 1’i kadın 2 yaralı

Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybedilen bir araç başka bir araca vurduktan sonra devrilirken 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Adanada hafif ticari araç devrildi: 1i kadın 2 yaralı

06 Ocak 2018 04:40

Olay, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 22 yaşındaki Kaan Altuntaş yönetimindeki 01 FDT 32 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bulunan 01 DGT 23 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra Altuntaş aracıyla refüjte bulunan elektrik direğine çarparken araç devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Altuntaş ve yanında yolcu konumunda bulunan Züleyha Çelik’i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Altuntaş’ın annesi kaza haberi alır almaz olay yerine koştu. Oğlunu yaralı halde gören anne gözyaşlarına boğuldu. 

Süleyman Cenk İdaye

 

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