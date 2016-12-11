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Adana'da hava kirliliği isyanı

Adana ESOB ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, şehir merkezindeki hava kirliliğinin had safhaya geldiğini belirterek, yetkilileri acil tedbir almaya çağırdı.


11 Aralık 2016 11:26

Birlik Başkanı Sözütek, Suriyeli mültecilerin Adana'ya da yoğun şekilde gelmesiyle birlikte şehirdeki varoşlarda ısınma amaçlı kalitesiz ve kötü katı yakacak kullanımının daha da arttığını, yeşil alanların ve ağaçlandırma çalışmalarının yetersiz kalması, kavşaklardaki kırmızı ışık yoğunluğunun da, kötü yakıt kullanan, emisyonu yüksek araçların sürekli "dur-kalk" yaparak, egzoz gazlarıyla havayı kirletmesi nedeniyle mevcut hava kirliliğinin katlandığını söyledi.

Sözütek, Adana'daki hava kirliliğinin artık çekilmez hale geldiğini, Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezini dolaşıp, daha sık hava kirliliği ölçümü yapmaları gerektiğini belirtti.

Son yapılan teknik araştırmaların şehirdeki hava kirliliğinin ne duruma geldiğini apaçık gösterdiğini, özellikle akşamdan sonra sokağa çıkılamaz duruma gelindiğine dikkat çeken Sözütek, "Burnumuz yanıyor, genzimiz yanıyor, gözlerimiz yanıyor, kirli hava ciğerimize işliyor. Şehirde, adeta gaz maskesiyle dolaşacak duruma geldik. Varoşlardaki vatandaşlarımız ile Suriyeli mültecileri hor görmüyorum, ama belli ki yokluktan, sobalarında sentetik ve petrolden yapılan kumaşları yakıyorlar. Devletimizin fakir fukaraya yardım amaçlı dağıttığı kömürler, el ve at arabalarıyla sokak sokak gezdirilip, ucuz şekilde satılıyor. Bu kalitesiz kömürü alan da kullanmıyor demek ki. Bunun önüne geçmek lazım. Adana halkı bunu hak etmiyor. Bu şehrin havasını soluyan, bu şehrin trafiğinde yol alan, ekmeğini yiyen, suyunu içen vatandaşlarımız bu durumdan fazlasıyla rahatsız. Bu böyle gitmez. İnsanlar yakında sokağa çıkamaz hale gelir. Acilen, bu kötü yakıt kullanımına ve hava kirliliğine çözüm bulunmalı. Doğalgaz kullanımı teşvik edilmeli, kaliteli kömür dağıtımı yapılmalı, trafikte sık yaşanan dur-kalkları azaltmak için kırmızı ışık sayısı azaltılmalı, bulvarlarda yeşil dalga yaygınlaşmalı, yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları artırılmalı. Ayrıca, şehirlerin hava sirkülasyonuna engel olan yüksek bina yapımına da planlama ve sınırlama getirilmeli" dedi.
 

Etiketler: adana


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