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Adana'da hırsızı ev sahibi yakaladı

Adana'da ev sahibi tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilirken bardak kırıp boğazını kesti.

Adanada hırsızı ev sahibi yakaladı

04 Ağustos 2017 16:38


Olay, merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tırmanarak 2'nci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., odada bulunan çantayı ve askıdaki pantolonu karıştırmaya başladı. Odadan ses gelmesi üzerine içeri giden ev sahibi A.Ç., hırsız ile karşılaştı. Zanlıyı odada etkisiz hale getiren A.Ç., polis ekiplerini aradı. Eve gelen polisler, suçüstü yakalanan hırsızı polis karakoluna götürdü. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen Kadir Y., muayene edildiği sırada masa üzerindeki su bardağını kırarak, boğazını kesti. Bu esnada doktor, dışarıda bekleyen polisleri çağırdı. Pansuman yapılan zanlı kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
İşlemleri tamamlanan Kadir Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, ev sahibi, hırsız


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