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Adana'da husumet cinayeti

Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.


27 Kasım 2016 13:15

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında daha önce aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada Selçuk Bahçe (29) sağ kasığından bıçakla yaralandı. Bahçe, yakınlarının yardımıyla önce özel bir tıp merkezine getirildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Ancak Bahçe yolda hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra yaptığı operasyonlarla 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis cinayeti kimin işlediğini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı.
Selçuk Bahçe'nin cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
 

Fatih Keçe
 


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